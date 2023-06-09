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Росія ставить "зуби дракона" на Перекопі, планує відступати вглиб Криму – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 13:33
Росія ставить
Ганна Маляр (Фото: t.me/annamaliar)

Російські війська зводять оборонні рубежі за допомогою так званих зубів дракона на підступах до території тимчасово окупованого Криму, тому що розглядають можливість відступу вглиб півострова. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що росіяни будують укріплення у глибині тимчасово окупованої території, на відстані від нинішньої лінії бойового зіткнення.

За даними Міноборони, окупанти встановлюють "зуби дракона" на Перекопському напрямку.

"Встановлення бетонних перешкод "зубів дракона" свідчить, що військове керівництво рф розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму", – заявила Маляр.

Вона додала, що російським військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, за спинами яких обладнають оборонні рубежі, ймовірно, загрожує загибель.

"В таких умовах шляхом до порятунку залишається тільки добровільна здача у полон", – зазначила заступниця голови Міноборони.

Росія ставить "зуби дракона" на Перекопі, планує відступати вглиб Криму – Міноборони

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Наталія Медведєва
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