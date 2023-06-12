Росія посилила поліцейський режим у Криму, боїться за Керченський міст – Центр спротиву

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму посилили заходи щодо пошуку українського підпілля. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, українські патріоти активізували діяльність на окупованому півострові, і росіяни посилили заходи безпеки на пунктах в'їзду на незаконно збудований Керченський міст.

Окупанти почали ретельніше перевіряти особисті документи, транспортні засоби та документи на них.

"Зазвичай окупанти перевіряють історію браузера й на підписки телеграм та вайбер каналів. Також окупантів цікавить, чи встановлено на телефоні VPN, щоб обходити блокування українських сайтів", – йдеться у повідомленні.

ЦНС закликав мешканців тимчасово окупованих територій бути пильними – чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.

8 червня повідомлялося, що російські окупанти розміщують військових у дитячих таборах та мініготелях прибережних районів Криму, де триває активне будівництво укріплень.

9 червня стало відомо, що на Перекопському напрямку окупанти ставлять "зуби дракона".

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