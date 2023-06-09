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Росіяни готують "евакуацію" з півночі Криму – Центр спротиву

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09.06.2023, 14:25
Росіяни готують
Кримський міст (Фото: EPA)

Росіяни планують "евакуацію" із півночі окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на кримське підпілля.

Як зазначається, окупанти проводять заходи щодо підготовки переміщення людей та викрадення матеріально-культурних цінностей.

"Росіяни видали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова з підготовки евакуації, – йдеться у повідомленні. – Було надано вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію Росії". 

За інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже проведена в Армянську.

Як повідомляється, насамперед окупанти вивезуть колаборантів та їхні сім'ї, також техніку та документи.

"Росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ", – йдеться у повідомленні.

Наталія Медведєва
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кримвійнаевакуаціяармянськ
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