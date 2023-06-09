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Россияне готовят "эвакуацию" с севера Крыма – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 14:25
Россияне готовят
Крымский мост (Фото: EPA)

Россияне планируют "эвакуацию" с севера оккупированного Крыма. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на крымское подполье.

Как отмечается, оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения людей и похищению материально-культурных ценностей.

"Россияне выдали распоряжения оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке эвакуации, – говорится в сообщении. – Были отданы указания относительно списка населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию России". 

По информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже проведена в Армянске.

Как сообщается, в первую очередь оккупанты вывезут коллаборантов и их семьи, также технику и документы.

"Россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ", – говорится в сообщении.

Наталья Медведева
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войнаКрымэвакуацияармянск
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