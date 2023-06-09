Россияне готовят "эвакуацию" с севера Крыма – Центр сопротивления

Россияне планируют "эвакуацию" с севера оккупированного Крыма. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на крымское подполье.

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Как отмечается, оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения людей и похищению материально-культурных ценностей.

"Россияне выдали распоряжения оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке эвакуации, – говорится в сообщении. – Были отданы указания относительно списка населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию России".

По информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже проведена в Армянске.

Как сообщается, в первую очередь оккупанты вывезут коллаборантов и их семьи, также технику и документы.

"Россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ", – говорится в сообщении.

8 июня сообщалось, что российские оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-отелях прибрежных районов Крыма, где идет активное строительство укреплений.

Сегодня стало известно, что на Перекопском направлении оккупанты ставят "зубы дракона".

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