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ГУР звернулося до мешканців Криму: Саме ваш вклад може стати вирішальним у звільненні

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 16:36
ГУР звернулося до мешканців Криму: Саме ваш вклад може стати вирішальним у звільненні - Фото
Кирило Буданов (Скриншот)

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російська компанія Чорноморнафтогаз, що базується у тимчасово окупованому Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова. ГУР звернулося до місцевих мешканців із закликом і надалі повідомляти інформацію про окупантів, щоб наблизити звільнення Криму.

"Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України!" – йдеться у повідомленні.

У ГУР кажуть, що саме завдяки місцевим мешканцям вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя українських воїнів та цивільних мешканців.

"Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року", – зазначили у розвідці.

ГУР просить і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місць розміщення РЕР та РЕБ-засобів (характерна ознака: антени та локатори);
- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Офіційний бот: @povertaemosvoe_bot

"Пишіть активніше, повернення Криму під контроль України неминуче. Чим буде більше інформації — тим швидше настане звільнення", – закликало ГУР.

  • Російські окупанти розміщують військових у дитячих таборах та мініготелях прибережних районів Криму, де триває активне будівництво укріплень. 
  • Окупанти також посилили заходи щодо пошуку українського підпілля.

Вадим Ребрина
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кримрозвідкаГУР МО
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