У Зеленського розповіли, як видворятимуть росіян з Криму: колективно не вийде
Після деокупації Криму з території півострова почнуть видворяти росіян, які незаконно там оселились після 2014 року, однак видворити громадян РФ колективно не вийде. Про це заявила представниця президента України у Криму Таміла Ташева в ефірі телемарафону.
Вона повідомила, що наразі в Криму незаконно проживають від 500 000 до 800 000 громадян РФ, які приїхали після 2014 року.
"Відповідь проста: вони всі мають виїхати з Криму, ми їх видворятимемо. Саме тому ми закликаємо їх швидше виїжджати, щоб нам менше було роботи щодо видворення таких осіб, тому що колективно видворити ми їх не можемо", – зазначила Ташева.
За її словами, щодо таких осіб потрібно буде застосовувати індивідуальні рішення – цього потребує міжнародне право. Якби Україна вирішила видворити росіян колективно, на це б звернули увагу міжнародні партнери.
"Це велика бюрократія, але нам потрібно буде [створити] розгалужену мережу тих органів, які можуть дуже оперативно видавати такі індивідуальні рішення <…> Нам потрібно вже зараз цю інфраструктуру продумати. Але ключове: вони всі точно виїжджатимуть. Потім, якщо захочуть, [можуть] подати до українських міграційних органів прохання про те, чи можна їм проживати на території суверенної української держави", – сказала Ташева.
Вона наголосила, що коли Крим буде деокуповано, спочатку там функціонуватимуть військові адміністрації, потім – військово-цивільні. Через деякий час, "після настання певних критеріїв", зокрема безпекових, почнеться перехід до цивільного життя через вибори.
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