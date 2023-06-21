У Зеленського розповіли, як видворятимуть росіян з Криму: колективно не вийде

Після деокупації Криму з території півострова почнуть видворяти росіян, які незаконно там оселились після 2014 року, однак видворити громадян РФ колективно не вийде. Про це заявила представниця президента України у Криму Таміла Ташева в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вона повідомила, що наразі в Криму незаконно проживають від 500 000 до 800 000 громадян РФ, які приїхали після 2014 року.

"Відповідь проста: вони всі мають виїхати з Криму, ми їх видворятимемо. Саме тому ми закликаємо їх швидше виїжджати, щоб нам менше було роботи щодо видворення таких осіб, тому що колективно видворити ми їх не можемо", – зазначила Ташева.

За її словами, щодо таких осіб потрібно буде застосовувати індивідуальні рішення – цього потребує міжнародне право. Якби Україна вирішила видворити росіян колективно, на це б звернули увагу міжнародні партнери.

"Це велика бюрократія, але нам потрібно буде [створити] розгалужену мережу тих органів, які можуть дуже оперативно видавати такі індивідуальні рішення <…> Нам потрібно вже зараз цю інфраструктуру продумати. Але ключове: вони всі точно виїжджатимуть. Потім, якщо захочуть, [можуть] подати до українських міграційних органів прохання про те, чи можна їм проживати на території суверенної української держави", – сказала Ташева.

Вона наголосила, що коли Крим буде деокуповано, спочатку там функціонуватимуть військові адміністрації, потім – військово-цивільні. Через деякий час, "після настання певних критеріїв", зокрема безпекових, почнеться перехід до цивільного життя через вибори.

ГУР звернулося до кримчан із закликом і надалі повідомляти інформацію про окупантів, щоб наблизити звільнення півострова.

Росія продовжує будувати оборонні рубежі в тилу, зокрема у тимчасово окупованому Криму: дивіться супутникові фото.

Читайте також: Через "бавовну" з Криму виїхали тисячі осіб, а готелі заповнені на 1% – Ташева

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.