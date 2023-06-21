Через "бавовну" з Криму виїхали тисячі людей, а готелі заповнені на 1% – Ташева

Після того як у Криму почали відбуватись вибухи, з території півострова не надто масово, але виїжджають росіяни. Готелі у Криму наразі заповнені всього на 1%. Про це заявила представниця президента України у Криму Таміла Ташева в ефірі телемарафону.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Коли почалася перша "бавовна" під Саками на аеродромі, коли сталася "бавовна" на Кримському мосту, вони почали виїжджати. Не скажу, що це має супермасовий характер, але тисячі людей виїжджають – це достатньо великий показник для людей, які приїхали колонізовувати територію, підтримуючи РФ", – сказала Ташева.

Коментуючи туристичний сезон у Криму, який до російсько-української війни був наприкінці червня завжди у розпалі, представниця президента зазначила, що туристичного сезону наразі на півострові фактично немає.

"З того, що нам відомо, – 1% наповненості в готелях. Власне, окупаційні адміністрації вже самі це визнають. Десь місяця півтора тому окупаційні керівники, так зване міністерство економіки, заявляли, що будуть якимось чином робити дотації для готельних мереж, тому що вони почали жалітися, що сезону немає", – зазначила Ташева.

За даними Радіо Свобода, окупанти розміщують військових у дитячих таборах та мініготелях прибережних районів Криму, де триває активне будівництво укріплень.

ГУР звернулося до кримчан із закликом і надалі повідомляти інформацію про окупантів, щоб наблизити звільнення півострова.

Дивіться також: Росія будує оборону на межі Криму та Херсонської області – фото британської розвідки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.