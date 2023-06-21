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Из-за "бавовны" из Крыма уехали тысячи человек, а гостиницы заполнены на 1% – Ташева

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 15:21
Из-за
Тамила Ташева (Скриншот видео)

После того как в Крыму начались взрывы, с территории полуострова не слишком массово, но выезжают россияне. Гостиницы в Крыму заполнены всего на 1%. Об этом заявила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в эфире телемарафона.

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"Когда началась первая "бавовна" под Саками на аэродроме, когда произошла "бавовна" на Крымском мосту, они начали выезжать. Не скажу, что это носит супермассовый характер, но тысячи людей выезжают – это достаточно большой показатель для людей, приехавших колонизировать территорию, поддерживая РФ", – сказала Ташева.

Комментируя туристический сезон в Крыму, который до российско-украинской войны был в конце июня всегда в разгаре, представитель президента отметила, что сейчас туристического сезона на полуострове фактически нет.

"Из того, что нам известно, – 1% наполненности в отелях. Собственно, оккупационные администрации уже сами это признают. Где-то месяца полтора назад оккупационные руководители, так называемое министерство экономики, заявляли, что будут каким-то образом делать дотации для гостиничных сетей, потому что они начали жаловаться, что сезона нет", – отметила Ташева.

  • По данным Радио Свобода, оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-гостиницах прибрежных районов Крыма, где продолжается активное строительство укреплений.
  • ГУР обратилось к крымчанам с призывом и дальше сообщать информацию об оккупантах, чтобы приблизить освобождение полуострова.

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Оксана Житнюк
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