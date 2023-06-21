Из-за "бавовны" из Крыма уехали тысячи человек, а гостиницы заполнены на 1% – Ташева
После того как в Крыму начались взрывы, с территории полуострова не слишком массово, но выезжают россияне. Гостиницы в Крыму заполнены всего на 1%. Об этом заявила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в эфире телемарафона.
"Когда началась первая "бавовна" под Саками на аэродроме, когда произошла "бавовна" на Крымском мосту, они начали выезжать. Не скажу, что это носит супермассовый характер, но тысячи людей выезжают – это достаточно большой показатель для людей, приехавших колонизировать территорию, поддерживая РФ", – сказала Ташева.
Комментируя туристический сезон в Крыму, который до российско-украинской войны был в конце июня всегда в разгаре, представитель президента отметила, что сейчас туристического сезона на полуострове фактически нет.
"Из того, что нам известно, – 1% наполненности в отелях. Собственно, оккупационные администрации уже сами это признают. Где-то месяца полтора назад оккупационные руководители, так называемое министерство экономики, заявляли, что будут каким-то образом делать дотации для гостиничных сетей, потому что они начали жаловаться, что сезона нет", – отметила Ташева.
- По данным Радио Свобода, оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-гостиницах прибрежных районов Крыма, где продолжается активное строительство укреплений.
- ГУР обратилось к крымчанам с призывом и дальше сообщать информацию об оккупантах, чтобы приблизить освобождение полуострова.
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