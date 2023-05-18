В Крыму под статью о коллаборационизме могут попасть 200 000 человек – Ташева

После деоккупации Крыма под уголовную ответственность за коллаборационизм на полуострове может попасть более 200 000 человек. Об этом заявила представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Украинскому Радио.

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Ташева отметила, что сейчас под определение "коллаборационной деятельности" подпадает практически каждый крымчанин.

"Сейчас под определение "коллаборационной деятельности" подпадает фактически каждый крымчанин. Учитель, врач, бизнесмен. Сотрудничеством, например, считается уплата налогов государству-агрессору. Но не платить их, если ты долго живешь в оккупации, невозможно. Ты не можешь вести бизнес без регистрации ФОП на территории Крыма", – пояснила Ташева.

Представительство президента в АР Крым разработало докладную записку по поводу первоочередных шагов государства после деоккупации полуострова, где затрагиваются вопросы ответственности коллаборантов, а также амнистии и люстрации.

"Мы говорим, что понесут ответственность и никогда не будут амнистированы те, кто принимал управленческие решения, предавшие присягу военные или правоохранители, те, кто вел пропагандистскую работу, нарушал права человека, совершал военные преступления, разбазаривал природные богатства", – сказала Ташева.

Она добавила, что остальные крымчане могут нести другой вид ответственности, не уголовной.

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"К примеру, люстрация. То есть, невозможность занимать должности в украинских государственных органах. И это тоже будет справедливо. По нашим подсчетам, по действующему законодательству, на полуострове под уголовную ответственность может попасть более 200 000 человек. Ни одна пенитенциарная система не справится с таким количеством", – пояснила Ташева.

Она добавила, что законодательство, принятое сразу после полномасштабного вторжения, не учитывает условия проживания длительное время на оккупированной территории.

В случае, если предложения представительства президента в АР Крым будут приняты и в законодательство внесут изменения, то к уголовной ответственности в деоккупированном Крыму привлекут не 200 000, а несколько десятков тысяч человек.

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