Россия отказывается от переговоров, поэтому Крым придется освобождать силой – Джемилев

Россия жестко отрицает возможность переговоров о Крыме, поэтому у Украины не остается другого пути освобождения полуострова, кроме военного. Такое мнение в интервью Укринформу высказал лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

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В интервью, которое опубликовано ко дню памяти жертв сталинской депортации и геноцида крымскотатарского народа в 1944 году, Джемилев заявил, что, по его мнению, Украина будет вынуждена деоккупировать Крым военным путем, поскольку Россия упорно заявляет, что для нее "вопрос Крыма закрыт".

"Они (Россия. – Ред) сами закрыли все возможности для переговоров. И сейчас другого пути, кроме военного, не остается", – сказал он.

Он напомнил, что на переговорах между делегациями Украины и России, которые проходили уже после начала полномасштабного вторжения, Украина требовала у агрессора отойти к границам до 24 февраля 2022 года и затем решать вопросы деоккупации Крыма и Донбасса путем переговоров, однако Кремль тогда же сделал официальное заявление, что "вопрос Крыма обсуждаться не будет".

Джемилев рассказал, что именно поэтому предупреждает земляков, которые связываются с ним из временно оккупированного Крыма, что, скорее всего, Крым ждет "силовое освобождение".

"Говорю, что мы будем стрелять, в частности, по военным базам в Крыму. Конечно, я говорю с сознательными людьми. Они мне отвечают: да хоть превратите здесь все в ад, мы готовы к этому, только быстрее приходите. Вот такое отношение у крымских татар к этому", – сказал Джемилев.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым без боя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для деоккупации полуострова могут быть применены и "немножечко другие" средства.

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