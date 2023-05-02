После слов Резникова о возвращении Крыма "без боя" Данилов допустил "чуть другие средства"

Украина будет освобождать временно оккупированный Россией Крым таким образом, который сочтет необходимым. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на слова журналистки по поводу заявления министра обороны Алексея Резникова в интервью The Atlantic 1 мая 2023 года о том, что Украина вернет временно оккупированный Крым "без боя", чиновник отметил, что сейчас сложно сказать, будут ли захватчики "без боя что-то отдавать".

"Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений. И если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться, и ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача – ее освободить", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы на захваченном россиянами полуострове, упомянув о "милости Господней".

"Господь – милостивый к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом", – указал чиновник.

Данилов добавил, что те люди, которые "имеют немножечко ума", понимают, что нужно "как можно скорее убираться" из Крыма.

29 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

2 мая в Telegram-канале проекта "Схемы" появились спутниковые снимки, на которых видны последствия взрыва на нефтебазе в оккупированном Севастополе.

Читайте также: ГУР: Крым надо отрезать, тогда будет "жест доброй воли". Советуем бежать, пока есть Керченский мост

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.