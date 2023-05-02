После слов Резникова о возвращении Крыма "без боя" Данилов допустил "чуть другие средства"
Украина будет освобождать временно оккупированный Россией Крым таким образом, который сочтет необходимым. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.
Отвечая на слова журналистки по поводу заявления министра обороны Алексея Резникова в интервью The Atlantic 1 мая 2023 года о том, что Украина вернет временно оккупированный Крым "без боя", чиновник отметил, что сейчас сложно сказать, будут ли захватчики "без боя что-то отдавать".
"Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений. И если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться, и ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача – ее освободить", – подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы на захваченном россиянами полуострове, упомянув о "милости Господней".
"Господь – милостивый к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом", – указал чиновник.
Данилов добавил, что те люди, которые "имеют немножечко ума", понимают, что нужно "как можно скорее убираться" из Крыма.
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