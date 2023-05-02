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ГУР: Крым нужно отрезать, тогда будет "жест доброй воли". Советуем бежать, пока есть мост

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 11:24
ГУР: Крым нужно отрезать, тогда будет
Керченский мост (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что необходимо сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный Крым в военных целях. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, противника, безусловно, необходимо отрезать от Крыма, чтобы РФ не смогла использовать его в военном плане.

"Тогда, наконец, они осуществят так называемый крымский жест доброй воли", — сказал Черняк.

Разведчик заявил, что Украина продолжает принимать меры в отношении Крыма, о чем говорят недавне события на полуострове. 

"Километровые пробки на незаконно построенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. ГУР настоятельно рекомендует покинуть Крым, пока такая опция еще есть", — резюмировал он.

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка керченский мост андрей черняк временно оккупированный территории
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