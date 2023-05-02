ГУР: Крым нужно отрезать, тогда будет "жест доброй воли". Советуем бежать, пока есть мост

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что необходимо сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный Крым в военных целях. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противника, безусловно, необходимо отрезать от Крыма, чтобы РФ не смогла использовать его в военном плане.

"Тогда, наконец, они осуществят так называемый крымский жест доброй воли", — сказал Черняк.

Разведчик заявил, что Украина продолжает принимать меры в отношении Крыма, о чем говорят недавне события на полуострове.

"Километровые пробки на незаконно построенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. ГУР настоятельно рекомендует покинуть Крым, пока такая опция еще есть", — резюмировал он.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе.

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.