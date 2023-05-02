Резников заявил, что Украина вернет Крым без боя – The Atlantic
Украина вернет временно оккупированный Россией Крым без боя. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, цитирует его The Atlantic в статье "Контрнаступление".
Как отмечается в статье, учитывая, что россияне пытаются превратить оккупированный Крым в крепость, Украина говорит о "военно-политическом" освобождении полуострова, а не о чисто военном контрнаступлении.
"Как только они перекроют автомобильные, железнодорожные и водные пути к полуострову и атакуют военную инфраструктуру беспилотниками, можно предположить, что многие жители России, особенно недавние иммигранты, убедятся, что им лучше жить где-то в другом месте", – пишет Atlantic, добавив, что некоторые россияне уже бежали после взрыва на Крымском мосту и других взрывов на полуострове.
"Крым мы возьмем без боя", – цитирует Atlantic Резникова.
Подчеркивается, что существуют детальные планы по деоккупации Крыма. Представитель президента в Крыму Тамила Ташева с группой экспертов работает над стратегией восстановления Крыма.
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- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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