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Резников заявил, что Украина вернет Крым без боя – The Atlantic

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 14:44
Резников заявил, что Украина вернет Крым без боя – The Atlantic - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина вернет временно оккупированный Россией Крым без боя. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, цитирует его The Atlantic в статье "Контрнаступление".

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Как отмечается в статье, учитывая, что россияне пытаются превратить оккупированный Крым в крепость, Украина говорит о "военно-политическом" освобождении полуострова, а не о чисто военном контрнаступлении.

"Как только они перекроют автомобильные, железнодорожные и водные пути к полуострову и атакуют военную инфраструктуру беспилотниками, можно предположить, что многие жители России, особенно недавние иммигранты, убедятся, что им лучше жить где-то в другом месте", – пишет Atlantic, добавив, что некоторые россияне уже бежали после взрыва на Крымском мосту и других взрывов на полуострове.

"Крым мы возьмем без боя", – цитирует Atlantic Резникова.

Подчеркивается, что существуют детальные планы по деоккупации Крыма. Представитель президента в Крыму Тамила Ташева с группой экспертов работает над стратегией восстановления Крыма.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война Крым
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