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Тысячи "понаехавших" в Крым россиян уезжают, бросают имущество – представитель президента

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 10:43
Тысячи
Тамила Ташева (Скриншот видео)

Российское население, которое приехало в Крым после оккупации полуострова, начинает массово выезжать на территорию РФ. Об этом сообщила представитель президента в Крыму Тамила Ташева в эфире телемарафона.

По ее словам, тревога оккупантов в Крыму передается местному населению.

"В том числе населению, которое приехало, "понаехало" на территорию Крыма. Соответственно это российское население начинает выезжать. Мы видим просто проседание рынка недвижимости, потому что видно, что спроса на его покупку нет, а только на продажу. Люди бросают свое имущество, чтобы уехать с территории полуострова", – рассказала Ташева.

Ранее Ташева говорила, что на территорию оккупированного Крыма въехало от 500 000 до 800 000 россиян.

Точную цифру граждан России, которые уже покинули полуостров, пока назвать невозможно, но речь идет о тысячах, сказала представитель президента.

"Статистики относительно выезда людей нет, потому что мы не имеем к ней доступа. Мы понимаем, что это тысячи людей, которые выезжают с территории Крыма. И это видно даже по очередям на Керченский мост, например. Это видно снова таки по рынку недвижимости. Мы следим за коммуникациями в разных социальных сетях... Поэтому точное количество мы не скажем, но это достаточно большое количество людей, которые выезжают. Это не сотни тысяч пока, к сожалению. Но это тысячи людей", – сказала Ташева.

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Наталія Медведєва
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