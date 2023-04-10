Представитель Зеленского: Мы можем поставить РФ ультиматум — уходите из Крыма или выбьем
Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что в случае входа на полуостров Украина может выдвинуть России ультиматум. Об этом она сообщила в интервью РБК-Украина.
По ее словам, сегодня Украина говорит об освобождении временно оккупированного Крыма военные путем.
Она отметила, что в Киеве хотят минимизировать жертвы, о чем неоднократно говорил президент Владимир Зеленский.
"И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол", — сказала Ташева.
Чиновница подчеркнула, что любые войны заканчиваются переговорным процессом, и если россияне не захотят добровольно покидать Крым, то Украина продолжит освобождать его военным путем.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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