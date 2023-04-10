Представитель Зеленского: Мы можем поставить РФ ультиматум — уходите из Крыма или выбьем

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что в случае входа на полуостров Украина может выдвинуть России ультиматум. Об этом она сообщила в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, сегодня Украина говорит об освобождении временно оккупированного Крыма военные путем.

Она отметила, что в Киеве хотят минимизировать жертвы, о чем неоднократно говорил президент Владимир Зеленский.

"И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол", — сказала Ташева.

Чиновница подчеркнула, что любые войны заканчиваются переговорным процессом, и если россияне не захотят добровольно покидать Крым, то Украина продолжит освобождать его военным путем.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.