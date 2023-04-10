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Представитель Зеленского: Мы можем поставить РФ ультиматум — уходите из Крыма или выбьем

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 12:20
Представитель Зеленского: Мы можем поставить РФ ультиматум — уходите из Крыма или выбьем - Фото
Тамила Ташева (Фото: скриншот с видео)

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что в случае входа на полуостров Украина может выдвинуть России ультиматум. Об этом она сообщила в интервью РБК-Украина.

По ее словам, сегодня Украина говорит об освобождении временно оккупированного Крыма военные путем.

Она отметила, что в Киеве хотят минимизировать жертвы, о чем неоднократно говорил президент Владимир Зеленский

"И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол", — сказала Ташева.

Чиновница подчеркнула, что любые войны заканчиваются переговорным процессом, и если россияне не захотят добровольно покидать Крым, то Украина продолжит освобождать его военным путем. 

Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Крым наступление временно оккупированные территории тамила ташева
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