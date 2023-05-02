UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пожар на нефтебазе в Севастополе. Появились спутниковые снимки последствий – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 20:21
Пожар на нефтебазе в Севастополе. Появились спутниковые снимки последствий – фото - Фото
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые снимки, на которых видны последствия взрыва на нефтебазе в оккупированном Севастополе. Фото опубликованы в Telegram проекта "Схемы".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, последствия взрыва и пожара, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя, зафиксировал спутник Planet Labs.

Фото, которые есть в распоряжении "Схем", сделаны 25 апреля и 2 мая.

На втором снимке можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.

Пожар на нефтебазе в Севастополе. Появились спутниковые снимки последствий – фото

Пожар на нефтебазе в Севастополе. Появились спутниковые снимки последствий – фото

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
севастополь Крым нефтебаза война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 