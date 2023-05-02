Пожар на нефтебазе в Севастополе. Появились спутниковые снимки последствий – фото
02.05.2023, 20:21
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)
Появились спутниковые снимки, на которых видны последствия взрыва на нефтебазе в оккупированном Севастополе. Фото опубликованы в Telegram проекта "Схемы".
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Как отмечается, последствия взрыва и пожара, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя, зафиксировал спутник Planet Labs.
Фото, которые есть в распоряжении "Схем", сделаны 25 апреля и 2 мая.
На втором снимке можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.
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