Пожар на нефтебазе в Севастополе. Появились спутниковые снимки последствий – фото

Появились спутниковые снимки, на которых видны последствия взрыва на нефтебазе в оккупированном Севастополе. Фото опубликованы в Telegram проекта "Схемы".

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Как отмечается, последствия взрыва и пожара, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя, зафиксировал спутник Planet Labs.

Фото, которые есть в распоряжении "Схем", сделаны 25 апреля и 2 мая.

На втором снимке можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе.

В ОК "Юг" заявили, что подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки Сил обороны к широкомасштабному наступлению.

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Наталія Медведєва

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