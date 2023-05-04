Коллективной депортации россиян из Крыма не будет, отправим каждого отдельно — Ташева

Граждан России, незаконно въехавших на территорию Украины после 2014 года, в том числе во временно оккупированный Крым, коллективно депортировать не будут, их будут выдворять каждого отдельно. Об этом заявила постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева, сообщает Минреинтеграции.

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Она назвала таких россиян "колонизаторами", потому что они приехали на оккупированную территорию изменять ее демографический состав.

"Они – соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективное выдворение – коллективная депортация запрещена. Поэтому в их отношении будут применены индивидуальные решения", – подчеркнула Ташева.

Недавно глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, как оккупанты пытаются изменить этнический состав в Луганской области.

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Вадим Ребрина

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