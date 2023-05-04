Коллективной депортации россиян из Крыма не будет, отправим каждого отдельно — Ташева
Граждан России, незаконно въехавших на территорию Украины после 2014 года, в том числе во временно оккупированный Крым, коллективно депортировать не будут, их будут выдворять каждого отдельно. Об этом заявила постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева, сообщает Минреинтеграции.
Она назвала таких россиян "колонизаторами", потому что они приехали на оккупированную территорию изменять ее демографический состав.
"Они – соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективное выдворение – коллективная депортация запрещена. Поэтому в их отношении будут применены индивидуальные решения", – подчеркнула Ташева.
Недавно глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, как оккупанты пытаются изменить этнический состав в Луганской области.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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