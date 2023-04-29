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В Луганской области врачи из РФ "находят" у детей болезни и вывозят их "на лечение" – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 20:18
В Луганской области врачи из РФ
Ребенок (фото - unsplash.com)

На временно оккупированных территориях Луганской области врачи из РФ проводят осмотры украинских детей, "находят" болезни и вывозят якобы на оздоровление в Россию, после чего вынуждают уезжать родителей. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, россияне пытаются изменить этнический состав населения на оккупированных территориях. Они завозят в Луганскую область людей из отдаленных регионов РФ.

Кроме того, российские врачи осмотрели около 100 000 детей, у 90% которых "обнаружили" хронические заболевания и направили на лечение в РФ. Таким образом, родители тоже вынуждены ехать за своими детьми, рассказал Лысогор.

  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал историю похищенной россиянами 14-летней украинки, против которой в РФ возбуждено уголовное дело, чтобы не возвращать ее родителям в Украину.

Читайте также: Интервью | "Россия делает все, чтобы дети не вернулись в Украину": интервью с Аксаной Филипишиной

Вадим Ребрина
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Россия Луганск геноцид артем лысогор
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