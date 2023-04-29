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Россияне открыли дело против 14-летней украинки, чтобы не возвращать ее маме – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 15:37
Россияне открыли дело против 14-летней украинки, чтобы не возвращать ее маме – омбудсмен - Фото
Дмитрий Лубинець (скриншот видео)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал историю похищенной россиянами 14-летней украинки, против которой в РФ возбудили уголовное дело, чтобы не возвращать ее родителям в Украину. Об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона.

"Совершенно сознательно россияне ее забрали, сознательно держат ее фактически в плену", – сказал Лубинец.

По его словам, когда Украина начала заниматься вопросом возвращения девочки домой, Россия открыла уголовное производство против нее и теперь отказывается возвращать украинку до завершения "судебного разбирательства".

Лубинец рассказал, что ребенка начали осматривать медики без разрешения родителей. Также к ней не допускают других украинских детей.

"Это еще раз показало, что Россия не хочет возвращать украинских детей. Вдумайтесь в цинизм: мама в Украине разыскивает ребенка, и, зная это, россияне придумывают какое-то судебное дело только для того, чтобы не отдать украинскую девочку, чтобы это не был пример того, что мы можем забирать украинских детей", – сказал омбудсмен.

Украина, по его словам, хочет, чтобы ООН создала действенный механизм возвращения украинских детей. Это может быть миссия, которая едет в РФ и физически забирает детей. Если Россия такую миссию не будет допускать, то нужно ставить вопрос о ее исключении по крайней мере из Совбеза ООН.

  • Ранее Лубинец раскритиковал заявление пресс-секретаря Организации Объединенных Наций по правам человека Равины Шамдасани, которая "озвучила обеспокоенность" ООН из-за аудиоматериалов из Telegram-каналов по поводу отказа брать в плен военных и их казни – якобы как со стороны РФ, так и Украины.

Читайте также: Интервью | "Россия делает все, чтобы дети не вернулись в Украину": интервью с Аксаной Филипишиной

Вадим Ребрина
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Россия ООН дети Дмитрий Лубинец
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