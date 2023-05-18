Зеленский об освобождении Крыма: Россия не сможет его украсть, в этот раз мы их уничтожим
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил на встрече с представителями Меджлиса крымскотатарского народа.
По его словам, Украина почувствовала возвращение российского зла, которое сменило символику, но не свою сущность.
"Но в этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать. Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую частицу нашего государства. Это — наш с вами дом", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина делает все для победы в войне против России и возвращения всех территорий.
Глава государства отметил, что работа по освобождению Крыма от оккупантов продолжается.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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