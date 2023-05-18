Зеленський про звільнення Криму: Росія не зможе його вкрасти, цього разу ми їх знищимо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все можливе, щоби повернути тимчасово окупований Крим. Про це він повідомив на зустрічі з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.

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За його словами, Україна відчула повернення російського зла, яке змінило символіку, але не свою суть.

"Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ні Крим, ні будь-яку іншу частину нашої держави. Це — наш з вами дім", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна робить все для перемоги у війні проти Росії та повернення всіх територій.

Глава держави зазначив, що робота зі звільнення Криму від окупантів триває.

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