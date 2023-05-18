RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Криму під статтю про колабораціонізм можуть потрапити 200 000 осіб – Ташева

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 22:04
У Криму під статтю про колабораціонізм можуть потрапити 200 000 осіб – Ташева - Фото
Таміла Ташева (скриншот відео)

Після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб. Про це заявила представниця президента України у Криму Таміла Ташева в інтерв'ю Українському Радіо.

Ташева наголосила, що зараз під визначення "колабораційної діяльності" підпадає практично кожен кримчанин.

"Зараз під визначення "колабораційної діяльності" підпадає фактично кожен кримчанин. Вчитель, лікар, бізнесмен. Співпрацею, наприклад, вважається сплата податків державі-агресору. Але не платити їх, якщо ти довго живеш в окупації, неможливо. Ти не можеш вести бізнес без реєстрації ФОП на території Криму", – пояснила Ташева.

Представництво президента в АР Крим розробило доповідну записку щодо першочергових кроків держави після деокупації півострова, де порушуються питання відповідальності колаборантів, а також амністії та люстрації.

"Ми говоримо, що відповідатимуть і ніколи не будуть амністовані ті, хто ухвалював управлінські рішення, військові, які зрадили присязі, або правоохоронці, ті, хто вів пропагандистську роботу, порушував права людини, вчиняв воєнні злочини, розбазарював природні багатства", – сказала Ташева.

Вона додала, що решту кримчан може стосуватися інший вид відповідальності, не кримінальної.

Читайте також: Росія відмовляється від переговорів, тому Крим доведеться звільняти силою – Джемілєв

"Приміром, люстрація. Тобто неможливість обіймати посади в українських державних органах. І це теж буде справедливо. За нашими підрахунками, за чинним законодавством, на півострові під кримінальну відповідальність може потрапити понад 200 000 осіб. Жодна пенітенціарна система не впорається з такою кількістю", – пояснила Ташева.

Вона додала, що законодавство, ухвалене одразу після повномасштабного вторгнення, не враховує умови проживання тривалий час на окупованій території.

Якщо пропозиції представництва президента в АР Крим будуть ухвалені та до законодавства внесуть зміни, то до кримінальної відповідальності у деокупованому Криму притягнуть не 200 000, а кілька десятків тисяч осіб.

Читайте також: Зеленський про звільнення Криму: Росія не зможе його вкрасти, цього разу ми їх знищимо

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримколабораціонізмТаміла Ташева
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 