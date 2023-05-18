У Криму під статтю про колабораціонізм можуть потрапити 200 000 осіб – Ташева

Після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб. Про це заявила представниця президента України у Криму Таміла Ташева в інтерв'ю Українському Радіо.

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Ташева наголосила, що зараз під визначення "колабораційної діяльності" підпадає практично кожен кримчанин.

"Зараз під визначення "колабораційної діяльності" підпадає фактично кожен кримчанин. Вчитель, лікар, бізнесмен. Співпрацею, наприклад, вважається сплата податків державі-агресору. Але не платити їх, якщо ти довго живеш в окупації, неможливо. Ти не можеш вести бізнес без реєстрації ФОП на території Криму", – пояснила Ташева.

Представництво президента в АР Крим розробило доповідну записку щодо першочергових кроків держави після деокупації півострова, де порушуються питання відповідальності колаборантів, а також амністії та люстрації.

"Ми говоримо, що відповідатимуть і ніколи не будуть амністовані ті, хто ухвалював управлінські рішення, військові, які зрадили присязі, або правоохоронці, ті, хто вів пропагандистську роботу, порушував права людини, вчиняв воєнні злочини, розбазарював природні багатства", – сказала Ташева.

Вона додала, що решту кримчан може стосуватися інший вид відповідальності, не кримінальної.

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"Приміром, люстрація. Тобто неможливість обіймати посади в українських державних органах. І це теж буде справедливо. За нашими підрахунками, за чинним законодавством, на півострові під кримінальну відповідальність може потрапити понад 200 000 осіб. Жодна пенітенціарна система не впорається з такою кількістю", – пояснила Ташева.

Вона додала, що законодавство, ухвалене одразу після повномасштабного вторгнення, не враховує умови проживання тривалий час на окупованій території.

Якщо пропозиції представництва президента в АР Крим будуть ухвалені та до законодавства внесуть зміни, то до кримінальної відповідальності у деокупованому Криму притягнуть не 200 000, а кілька десятків тисяч осіб.

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