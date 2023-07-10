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В Україні збирають кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та Донбасі

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 19:07
В Україні збирають кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та Донбасі - Фото
Ірина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

В Україні стартував проєкт щодо створення кадрового резерву для тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Сьогодні у Кабінеті міністрів відбулося засідання із цього приводу, сюжет про це показали на телемарафоні.

Як зазначається, після перемоги над Росією території, які дев'ять років перебували під окупацією, матимуть дефіцит кадрів.

Тому зараз у кадровий резерв набирають спеціалістів різних професій – викладачів, медиків, юристів, бухгалтерів, інспекторів з кадрів, IT-фахівців та інших.

Загалом на вибір є близько 20 напрямків роботи.

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, кадровий резерв, фахівці з якого поїдуть працювати на деокуповані території Криму та Донбасу, необхідно підготувати відповідним чином.

Як зазначається, українські виші вже презентували магістерські програми.

Повідомляється, що за тиждень роботи до реєстру кадрових резервістів подали документи понад 300 бажаючих, і 80% з них хочуть працювати у Криму.

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Наталія Медведєва
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кримДонбасдеокупаціяІрина ВерещукМінреінтеграціїкадровий резерв
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