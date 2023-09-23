В Севастополе второй день подряд взрывы – фото

Во временно оккупированном Севастополе утром 23 сентября снова раздались взрывы. Об этом сообщили местные паблики и назначенный российскими оккупантами гауляйтер.

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По его словам, "сработало ПВО" и ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки. Это северная часть Севастополя.

Местные жители публикуют в соцсетях фото с места падения обломков.

Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия, в том числе непосредственно с прилетом одной из ракет.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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