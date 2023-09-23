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У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 09:17
У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото - Фото
Фото: t.me/ssternenko

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 23 вересня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки та призначений російськими окупантами гауляйтер.

За його словами, "спрацювала ППО" і ракетні уламки впали в районі причалу біля Сухарної балки. Це північна частина Севастополя.

Він оголосив, що у місті ракетна загроза, і закликав жителів "сховатися в кімнаті з опорними стінами, сівши на підлогу на значній відстані від вікна".

Місцеві жителі публікують у соцмережах фото з місця "падіння уламків".

У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото

У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото

У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото
Андрій Водяний
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