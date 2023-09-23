У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото
23.09.2023, 09:17
Фото: t.me/ssternenko
У тимчасово окупованому Севастополі вранці 23 вересня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки та призначений російськими окупантами гауляйтер.
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За його словами, "спрацювала ППО" і ракетні уламки впали в районі причалу біля Сухарної балки. Це північна частина Севастополя.
Він оголосив, що у місті ракетна загроза, і закликав жителів "сховатися в кімнаті з опорними стінами, сівши на підлогу на значній відстані від вікна".
Місцеві жителі публікують у соцмережах фото з місця "падіння уламків".
- Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події, зокрема безпосередньо з прильотом однієї з ракет.
- Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.
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