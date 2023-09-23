У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 23 вересня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки та призначений російськими окупантами гауляйтер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, "спрацювала ППО" і ракетні уламки впали в районі причалу біля Сухарної балки. Це північна частина Севастополя.

Він оголосив, що у місті ракетна загроза, і закликав жителів "сховатися в кімнаті з опорними стінами, сівши на підлогу на значній відстані від вікна".

Місцеві жителі публікують у соцмережах фото з місця "падіння уламків".

Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події, зокрема безпосередньо з прильотом однієї з ракет.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.