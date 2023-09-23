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Новини | "Серед поранених – два генерали". Буданов про удар по російському штабу в Севастополі

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 06:16
Російські генерали Цеков і Романчук (Фото: mil.ru)

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі Голосу Америки.

"Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив", — сказав Кирило Буданов.

Олександр Романчук — це командувач угруповання російської армії на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Олег Цеков — командир 200-ї окремої мотострілецької бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ Росії.

Чутки про загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова начальник української розвідки поки що не підтвердив. З його слів, інформації про Соколова у Головного управління розвідки зараз нема.

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел. "Зрозуміло, що агентурні джерела — одні з основних", — додав він.

Андрій Водяний
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