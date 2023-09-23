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Новости | "Среди раненых – два генерала". Буданов об ударе по российскому штабу в Севастополе

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 06:16
Российские генералы Цеков и Романчук (Фото: mil.ru)

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Голосу Америки.

"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – сказал Кирилл Буданов.

Александр Романчук – это командующий группировкой российской армии на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Олег Цеков – командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ России.

Слухи о гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова начальник украинской разведки пока не подтвердил. По его словам, информации о Соколове у Главного управления разведки сейчас нет.

На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников. "Понятно, что агентурные источники – одни из основных", – добавил он.

  • Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия, в том числе непосредственно с прилетом одной из ракет.
Андрей Водяный
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войнаразведкасевастопольчерноморский флотКирилл Буданов
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