Появилось видео с моментом одного из попаданий по штабу Черноморского флота российских захватчиков во временно оккупированном Севастополе. Кадры распространяют Telegram-каналы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На видео штаб ЧФ РФ уже дымится, то есть это не первый удар по нему.

Впоследствии происходит попадание ракеты прямо в админздание оккупантов, раздается взрыв.

Под вечер СтратКом ВСУ подтвердил, что успешный удар по штабу ЧФ РФ нанесли Силы обороны Украины.

Радио Свобода публикует фото пораженного штаба ЧФ захватчиков перед еще одним прилетом, на фото четко видна ракета.

22 сентября, вскоре после 13:00, в Крыму, в том числе в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты сообщили о ракетной атаке Сил обороны Украины по штабу Российского флота на Черном море. Через несколько минут это подтвердилось: был прилет точно в штаб ЧФ РФ. Вот много видео с места происшествия.

Командующий Воздушными силами ВСУ официально подтвердил, что удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли украинские летчики.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Читайте также: Взрывы в Крыму. ГУР: Планомерная работа, необходимо разрушить логистический хаб РФ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.