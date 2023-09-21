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Новости | Взрывы в Крыму. СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому в Саках – источники

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 09:49
Взрывы в Крыму. СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому в Саках – источники - Фото
Аэродром "Саки" (Иллюстративное фото: Igor Bubin)

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму, сообщили источники LIGA.net в СБУ.

На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК  "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон", – сообщили собеседники.

Они отметили, что удары СБУ и ВМС попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

Для поражения захватчиков использованы беспилотники, которые перегрузили российскую противовоздушную оборону, после чего были запущены ракеты "Нептун", сообщили источники.

Ресурсы оккупантов тоже подтверждают серьезные разрушения и потери захватчиков, в частности, пишут о не менее 30 погибших захватчиках, отмечают собеседники.

  • Ночью 21 сентября во многих местах временно оккупированного Россией Крыма местные жители сообщали о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных "прилетов": вот три видео.
  • 20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".
  • Ранее днем во временно оккупированном Севастополе и окрестностях были слышны взрывы, оккупанты применили дымовую завесу в Инкерманской гавани, а местный житель снял пролет ракеты.

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Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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