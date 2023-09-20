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Командный пункт флота РФ под Севастополем разбит ракетами: там были командиры – источник

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 21:28
Командный пункт флота РФ под Севастополем разбит ракетами: там были командиры – источник - Фото
Верхнесадовое (скриншот)

Командный пункт Черноморского флота России вблизи Севастополя во временно оккупированном Крыму "разбит ракетами, точно попавшими в цель". Там были командиры флота оккупантов, сообщил источник LIGA.net в Службе безопасности Украины.

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Утром 20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму. 

"Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации. Удар был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные, что там действительно находятся командиры вражеского флота", – рассказали в спецслужбе.

Собеседник сообщил, что это была совместная спецоперация СБУ, Воздушных сил и Военно-морских сил.

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По данным источника, поражена на базе не только живая сила противника, "но и дорогостоящие военные системы".

На окраине села Верхнесадовое до оккупации был запасной командный центр ОК ВМС ВСУ (в/ч А-2929).

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Євген Пилипенко, Юрий Смирнов
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