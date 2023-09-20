UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нептун" проходил испытания в ходе ударов по российским кораблям – командующий ВМС

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 12:28
Крылатая ракета из "Нептуна" (Фото - Генштаб)

Украинскую противокорабельную ракету для комплекса "Нептун", не успевшую пройти весь процесс испытаний перед полномасштабным вторжением России, доводили до нужных параметров уже в ходе ударов по реальным целям оккупантов. Об этом в комментарии The Wall Street Journal сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный КБ "Луч". Первоначально дальность полета ракеты – якобы 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.

Ракета должна была пройти предварительные испытания перед началом вторжения, но "вместо этого мы тестировали их на реальных целях", сказал Неижпапа.

Читайте также: "Отец" Нептуна: Россияне бьют по цехам и станкам, но им не уничтожить наш разум и идеи

Первоначально Украина атаковала из "Нептуна" российский фрегат "Адмирал Эссен", сказал Неижпапа, но системы радиоэлектронной борьбы корабля оккупантов помешали ракетам, и фрегат получил "лишь незначительные повреждения", а несколько моряков получили ранения.

По его словам, несмотря на это, Россия так и не поверила, что у Украины "есть настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах", отправив крейсер "Москва" в зону поражения.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.

В конце лета 2023 года The Drive написали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун" – и они смогут долететь до Москвы.

  • 14 сентября 2023 года прошла операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун". Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилетов – спутниковые фото.
  • Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.

Смотрите видео: "Стоим тут, как дебилы". В Евпатории сняли атаку дронов и Нептуна на С400 россиян 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавмф рфчерное моренептунАлексей Неижпапа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 