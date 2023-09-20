"Нептун" проходил испытания в ходе ударов по российским кораблям – командующий ВМС

Украинскую противокорабельную ракету для комплекса "Нептун", не успевшую пройти весь процесс испытаний перед полномасштабным вторжением России, доводили до нужных параметров уже в ходе ударов по реальным целям оккупантов. Об этом в комментарии The Wall Street Journal сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

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Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный КБ "Луч". Первоначально дальность полета ракеты – якобы 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.

Ракета должна была пройти предварительные испытания перед началом вторжения, но "вместо этого мы тестировали их на реальных целях", сказал Неижпапа.

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Первоначально Украина атаковала из "Нептуна" российский фрегат "Адмирал Эссен", сказал Неижпапа, но системы радиоэлектронной борьбы корабля оккупантов помешали ракетам, и фрегат получил "лишь незначительные повреждения", а несколько моряков получили ранения.

По его словам, несмотря на это, Россия так и не поверила, что у Украины "есть настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах", отправив крейсер "Москва" в зону поражения.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.

В конце лета 2023 года The Drive написали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун" – и они смогут долететь до Москвы.

14 сентября 2023 года прошла операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун". Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилетов – спутниковые фото.

Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.

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