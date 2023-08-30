Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут долететь до Москвы – The War Zone

Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России. Об этом говорится в статье проекта The War Zone издания The Drive.

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Журналисты пообщались с представителем Минобороны, и тот рассказал, что у Украины есть планы в конечном итоге нанести удар по Москве и другим объектам внутри России с помощью вариантов ракеты "Нептун", модифицированных в качестве боеприпасов класса "земля – земля".

По словам украинского чиновника, атака на российскую систему ПВО С-400 в районе села Оленовка на мысе Тарханкут 24 августа "была на 100 процентов осуществлена модифицированным "Нептуном".

Как отмечается, еще в апреле 2023 года этот чиновник говорил The War Zone, что Украина работает над переоборудованием P-360 "Нептун" в оружие наземного поражения, но ракете нужна новая система наведения, которой у нее на тот момент не было.

В частности, для завершения работы требовались определенные виды микросхем, но система была близка к завершению.

28 августа этот чиновник заявил, что Украина разработала систему наведения GPS, которая доставляет ракету в заранее определенное место.

На месте инфракрасная головка самонаведения (ГСН) ракеты ищет и фиксирует цель на основе предварительно загруженного изображения, а затем осуществляет окончательную атаку по этой цели. Если ракета не может поразить цель, она прекращает атаку.

В The War Zone отмечают, что такая модификация стала бы большим скачком в возможностях, поскольку ракеты невозможно было бы заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, и их было бы очень трудно обнаружить на этапе конечной атаки из-за того, что их ГСН по своей природе пассивны.

По словам чиновника, переоборудованный "Нептун", запускаемый из той же пусковой установки, что и противокорабельный вариант, имеет дальность около 400 км и полезную нагрузку около 350 кг.

Из недостатков представитель Минобороны назвал то, что запуску дозвуковой ракеты могут помешать современные российские системы ПВО, а также пока малое количество произведенных ракет.

"Произведены всего пара десятков", – сказал чиновник.

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24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".

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