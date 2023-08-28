Кучки пепла. Появился спутниковый снимок сожженной С-400 "Триумф" в Крыму – фото
28.08.2023, 16:23
С-400 (Фото: EPA)
Появился спутниковый снимок сожженной во временно оккупированном Крыму российской системы ПВО С-400 "Триумф". Фото сервиса Planet.com опубликовало Радио Свобода.
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Как отмечается, на снимке сервиса Planet Lab хорошо видны последствия удара 23 августа украинской ракетой по полигону ПВО в оккупированном Крыму.
По информации ГУР МО, в результате удара была уничтожена система ПВО С-400.
- 24 сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
- 26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".
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