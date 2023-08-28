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Кучки пепла. Появился спутниковый снимок сожженной С-400 "Триумф" в Крыму – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 16:23
Кучки пепла. Появился спутниковый снимок сожженной С-400
С-400 (Фото: EPA)

Появился спутниковый снимок сожженной во временно оккупированном Крыму российской системы ПВО С-400 "Триумф". Фото сервиса Planet.com опубликовало Радио Свобода.

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Как отмечается, на снимке сервиса Planet Lab хорошо видны последствия удара 23 августа украинской ракетой по полигону ПВО в оккупированном Крыму.

По информации ГУР МО, в результате удара была уничтожена система ПВО С-400.

Кучки пепла. Появился спутниковый снимок сожженной С-400 "Триумф" в Крыму – фото

Читайте также: Триумф разведки. В Крыму уничтожили С-400 с оккупантами: видео разлета ракет снял дрон ГУР

Наталья Медведева
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войнаКрымс-400
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