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В Крыму С-400 и радар "Подлет" были уничтожены украинской ракетой "Нептун" – Бутусов

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 22:25
В Крыму С-400 и радар
Скриншот

Вчера, 23 августа, во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет". Это было сделано крылатой ракетой "Нептун" Военно-морских сил ВС Украины, сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники.

Журналист отметил, что "Подлет" обеспечивает наблюдение как за низковысотными целями, так и за баллистическими ракетами, и является ключевой составляющей противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.

По данным источников Бутусова, разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местонахождении позиционного района С-400 вблизи села Оленевка во временно оккупированном Крыму. Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области на расстоянии примерно 110 км от линии фронта.

"ВМС определили для поражения позиции С-400 новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Нептун" и запрограммировали маршрут и характеристики полета, обеспечившие обход российских систем наблюдения", – сообщил Бутусов.

По его данным, одна ракета "Нептун" на сверхмалой высоте прошла незамеченной и уничтожила часть дивизиона "Триумф", несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной части Херсонской области и в Крыму.

Результаты поражения зафиксировал дрон Главного управления разведки Минобороны.

"Интересно, что дрон залетел далеко в тыл россиян и летает и фиксирует поражение российского радара, который предназначен именно для обнаружения воздушных целей, но не способен заметить и предоставить целеуказание ни по украинскому дрону, ни по украинской крылатой ракете", – отметил журналист.

По данным источников Бутусова, модификация ракеты "Нептун" была разработана после начала полномасштабного вторжения по решению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 15 марта 2022 года.

"Работы проведены в рекордно короткие сроки, а испытания ракета проходит сразу в бою", – добавил он.

СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф": смотрите видео.
  • Журналист европейской службы Радио Свобода смог определить точное место уничтожения "Триумфа" в Крыму – на этом месте когда-то размещалась полевая позиция зенитных ракетных комплексов С-300.

Смотрите также: Крымский мост – самая желанная цель ВСУ?

Оксана Житнюк
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