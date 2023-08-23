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Уничтожение С-400 в Крыму. Журналист нашел координаты: там была позиция С-300 – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 14:41
Уничтожение С-400 в Крыму. Журналист нашел координаты: там была позиция С-300 – фото - Фото
Скриншот с видео ГУР

Журналист европейской службы Радио Свобода Марк Крутов смог определить точное место уничтожения Силами обороны российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" в Крыму. На этом месте когда-то размещалась полевая позиция зенитных ракетных комплексов С-300.

Украинская разведка сообщила, что поражение С-400 произошло 23 августа примерно в 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут в западной части Крыма.

Журналист Радио Свобода, опираясь на спутниковые снимки, PlanetLab обнаружил, что российская ЗРК располагалась по координатам: 45.41525° N, 32.53643° E.

Согласно данным портала Wikimapia, в прошлом на этом месте была полевая позиция зенитных ракетных комплексов С-300.

Скриншот з сервісу Wikimapia

На спутниковых снимках и картах от Google подтверждается информация о местоположении уничтоженной С-400.

Супутникові знімки PlanetLab

От точки уничтожения С-400 до Оленевки около пяти километров.

Карта: Google

Смотрите видео уничтожение С-400 здесь.

Милана Головань
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войнаКрымс-400
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