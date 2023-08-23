Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Видео взрыва показало Главное управление разведки.

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Произошло это около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут в западной части полуострова.

"В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав", – рапортовали в ГУР.

СПРАВКА. С-400 (40Р6, SA-21 Growler по классификации НАТО) — российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначеный для борьбы с самолетами ДРЛО, РЭБ, воздушными командными пунктами, стратегическими бомбардировщиками, а также (по заявлениям создателей) с гиперзвуковыми крылатыми и баллистическими ракетами. Производитель – "Алмаз-Антей". Принят на вооружение 28 апреля 2007 года. "Триумф" — наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин стоит около $1,25 млрд. Радар имеет инструментальную дальность до 600 км, а ракетами 40Н6Е комплекс якобы может поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км, ограничение по высоте – 35 км. Россия может использовать модификацию комплекса, переделанную для ударов по наземным целям. Помимо РФ, стоит на вооружении у Беларуси, Китая, Индии и страны НАТО Турции. Оккупанты утверждают, что у них есть около 600 пусковых установок.

Разведка уточнила, что это "болезненный удар" по системе ПВО оккупантов, который "будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", потому как у врага есть ограниченное количество таких комплексов на вооружении.

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