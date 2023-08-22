Чтобы выбить россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16 — Forbes
Украина передала США "список пожеланий" по спектру вооружений, и в нем есть американские крылатые ракеты JASSM. С их помощью будет проще деоккупировать захваченный россиянами Крым, когда ими вооружат истребители F-16, пишет Forbes.
Издание напоминает, что пока что из дальнобойного вооружения у боевой авиации Украины – поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и идентичные SCALP-EG из Франции.
Их запускает по целям у оккупантов "небольшой" отряд модифицированных бомбардировщиков Су-24М/МР 7-й тактической авиабригады Воздушных сил (Староконстантинов).
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Неизвестно, был ли запрос из Киева насчет JASSM подан для F-16, или под эти ракеты намеревались модифицировать самолеты советского образца.
"Но ракета, которая может иметь наибольшее значение, JASSM, двухтонная крылатая ракета-невидимка с дальностью действия 230 миль, все еще находится в списке пожеланий Киева. До тех пор, пока США не одобрят JASSM для передачи Украине, украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал", – отмечает издание.
В материале говорится, что F-16 еще не совместимы со Storm Shadow/SCALP, но совместимы с JASSM, и, объединив F-16 и JASSM, Воздушные силы "смогут удвоить свои возможности для глубоких ударов".
- Еще в конце 2016 года США разрешили продать Польше JASSM на $222 млн.
- В 2018-м Пентагон заказал создание сверхдальней крылатой ракеты на базе AGM-158 – JASSM-XR.
- В 2021 году на истребитель ВВС США F-15E ради эксперимента впервые загрузили пять JASSM.
- Начальник авиации ВС ВСУ Голубцов заявил в августе 2023-го, что, получив F-16, Украина сможет бить AGM-84 по флоту россиян с воздуха.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны есть 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не сказано). Украине поставили условие: не применять F-16 по российской территории.
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