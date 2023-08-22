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Чтобы выбить россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16 — Forbes

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 10:35
Чтобы выбить россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16 — Forbes - Фото
AGM-158 JASSM загружают на F-16 (фото - Todd Cromar, USAF)

Украина передала США "список пожеланий" по спектру вооружений, и в нем есть американские крылатые ракеты JASSM. С их помощью будет проще деоккупировать захваченный россиянами Крым, когда ими вооружат истребители F-16, пишет Forbes.

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Издание напоминает, что пока что из дальнобойного вооружения у боевой авиации Украины – поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и идентичные SCALP-EG из Франции.

Их запускает по целям у оккупантов "небольшой" отряд модифицированных бомбардировщиков Су-24М/МР 7-й тактической авиабригады Воздушных сил (Староконстантинов).

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Неизвестно, был ли запрос из Киева насчет JASSM подан для F-16, или под эти ракеты намеревались модифицировать самолеты советского образца.

СПРАВКА. AGM-158 JASSM — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность", разработанная Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

"Но ракета, которая может иметь наибольшее значение, JASSM, двухтонная крылатая ракета-невидимка с дальностью действия 230 миль, все еще находится в списке пожеланий Киева. До тех пор, пока США не одобрят JASSM для передачи Украине, украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал", – отмечает издание.

В материале говорится, что F-16 еще не совместимы со Storm Shadow/SCALP, но совместимы с JASSM, и, объединив F-16 и JASSM, Воздушные силы "смогут удвоить свои возможности для глубоких ударов".

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Євген Пилипенко
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