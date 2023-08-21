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Дания поставила Украине условие: не применять ее истребители F-16 по российской территории

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 12:36
Дания поставила Украине условие: не применять ее истребители F-16 по российской территории - Фото
Истребитель ВВС Дании F-16 (фото - U.S. Air Force, Perry Aston)

Украина должна будет использовать переданные ее Воздушным силам истребители F-16 только на своей территории – не по территории России, озвучил условия министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Его слова передает Reuters.

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"Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины. И не более того", — сказал он.

Министр подчеркнул, что "таковы условия; будь то танки, истребители или что-то еще".

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Речь идет только о тех истребителях, которые передаст Дания. Практически наверняка те же условия выставят и Нидерланды.

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Євген Пилипенко
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