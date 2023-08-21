Дания поставила Украине условие: не применять ее истребители F-16 по российской территории
21.08.2023, 12:36
Истребитель ВВС Дании F-16 (фото - U.S. Air Force, Perry Aston)
Украина должна будет использовать переданные ее Воздушным силам истребители F-16 только на своей территории – не по территории России, озвучил условия министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Его слова передает Reuters.
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"Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины. И не более того", — сказал он.
Министр подчеркнул, что "таковы условия; будь то танки, истребители или что-то еще".
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Речь идет только о тех истребителях, которые передаст Дания. Практически наверняка те же условия выставят и Нидерланды.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны имеется 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не сказано).
- Садились на аэродроме Миргород: в ВСУ рассказали, какие вызовы могут быть с F-16 в Украине.
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