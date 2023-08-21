UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Успех контрнаступления ВСУ — всего лишь вопрос времени, заверил замкомбата 80 ОДШБр

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 12:28
Успех контрнаступления ВСУ — всего лишь вопрос времени, заверил замкомбата 80 ОДШБр - Фото
Уничтоженная техника российских фашистов (фото - @kultshturmovika)

Военнослужащие "старых" бригад ВСУ на Донбассе поначалу были несколько "разочарованы" темпом контрнаступления на юге, но даже в новых реалиях – с масштабными минными полями, ожесточенным сопротивлением российских оккупантов и их превосходством в воздухе, бойцы считают, что успех придет. Об этом со слов заместителя командира батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пишет The New York Times.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Мы думали, что они быстро прорвутся к морю", — сказал 30-летний позывной "Тайсен", говоря о новых бригадах ВСУ, которые бросили на прорыв линий обороны врага, но после стартовых потерь на минах пришлось спешно менять тактику.

При этом, по словам "Тайсена", его друзья, воюющие на южном фронте, "сохраняют уверенность" в успехе контрнаступления в сторону Азовского моря.

Смотрите фото: Диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом: там стоят Ту-22М3

"Тактически, хитростью, западной техникой украинские вооруженные силы прорывают их оборону. Успех — всего лишь вопрос времени", — сказал он.

По его словам и словам других командиров, пишет NYT, армия России образца лета-2023 "в худшем состоянии, чем украинская": "По сравнению с началом войны их техника и личный состав находятся в очень плачевном состоянии".

Читайте также: Россия формирует новую армию для отправки на юг Украины – британская разведка

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война128 бригадаконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 