Успех контрнаступления ВСУ — всего лишь вопрос времени, заверил замкомбата 80 ОДШБр

Военнослужащие "старых" бригад ВСУ на Донбассе поначалу были несколько "разочарованы" темпом контрнаступления на юге, но даже в новых реалиях – с масштабными минными полями, ожесточенным сопротивлением российских оккупантов и их превосходством в воздухе, бойцы считают, что успех придет. Об этом со слов заместителя командира батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пишет The New York Times.

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"Мы думали, что они быстро прорвутся к морю", — сказал 30-летний позывной "Тайсен", говоря о новых бригадах ВСУ, которые бросили на прорыв линий обороны врага, но после стартовых потерь на минах пришлось спешно менять тактику.

При этом, по словам "Тайсена", его друзья, воюющие на южном фронте, "сохраняют уверенность" в успехе контрнаступления в сторону Азовского моря.

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"Тактически, хитростью, западной техникой украинские вооруженные силы прорывают их оборону. Успех — всего лишь вопрос времени", — сказал он.

По его словам и словам других командиров, пишет NYT, армия России образца лета-2023 "в худшем состоянии, чем украинская": "По сравнению с началом войны их техника и личный состав находятся в очень плачевном состоянии".

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