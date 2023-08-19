Пилоты тестируют самолеты Gripen, в теории до передачи три шага – спикер Зеленского
Украина сконцентрирована не только на получении истребителей F-16, но и на трех других типах самолетов, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага, сообщил он в эфире телемарафона.
"Но мы сконцентрированы не только на них [F-16]. У нас есть, не в порядке качества, а в порядке легкости или желательности получения, перечень из четырех типов самолетов – это F-16, это Gripen, это французские Rafale и это Eurofighter Typhoon", – сказал Никифоров.
Он отметил, что F-16 изготовлено больше, поэтому чисто статистически и математически их получить "проще".
По словам чиновника, шведские истребители G ripen являются "очень хорошей" альтернативой F-16, поскольку этот самолет "как конструктор" является универсальным и менее требовательным.
"Он [Gripen] очень хорошо себя продемонстрировал, сейчас проходит тестирование украинских пилотов на этом виде самолетов, и отзывы очень хорошие", – отметил Никифоров.
Он сообщил, что теоретически до предоставления этих истребителей Украине остается три шага: "Сейчас тестирование самолетов или тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах, потом тренировка, потом политическое согласие – и только потом предоставление этих самолетов".
Пока эта передача является лишь теоретической возможностью, но " смотрим, что можно сделать ", подытожил пресс-секретарь президента.
- В мае министр обороны Швеции Йонсон заявлял, что украинские военнослужащие требуют летать на шведских истребителях Gripen, но об их передаче ВСУ пока речь не идет.
- 19 августа президент Зеленский посетил Швецию, где договаривался об оборонном сотрудничестве.
- Украина и Швеция подписали Заявление о намерениях об усиленном сотрудничестве по платформе современных бронированных машин пехоты CV90.
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