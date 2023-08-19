Пилоты тестируют самолеты Gripen, в теории до передачи три шага – спикер Зеленского

Украина сконцентрирована не только на получении истребителей F-16, но и на трех других типах самолетов, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага, сообщил он в эфире телемарафона.

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"Но мы сконцентрированы не только на них [F-16]. У нас есть, не в порядке качества, а в порядке легкости или желательности получения, перечень из четырех типов самолетов – это F-16, это Gripen, это французские Rafale и это Eurofighter Typhoon", – сказал Никифоров.

Он отметил, что F-16 изготовлено больше, поэтому чисто статистически и математически их получить "проще".

По словам чиновника, шведские истребители G ripen являются "очень хорошей" альтернативой F-16, поскольку этот самолет "как конструктор" является универсальным и менее требовательным.

"Он [Gripen] очень хорошо себя продемонстрировал, сейчас проходит тестирование украинских пилотов на этом виде самолетов, и отзывы очень хорошие", – отметил Никифоров.

Он сообщил, что теоретически до предоставления этих истребителей Украине остается три шага: "Сейчас тестирование самолетов или тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах, потом тренировка, потом политическое согласие – и только потом предоставление этих самолетов".

Пока эта передача является лишь теоретической возможностью, но " смотрим, что можно сделать ", подытожил пресс-секретарь президента.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.

В мае министр обороны Швеции Йонсон заявлял, что украинские военнослужащие требуют летать на шведских истребителях Gripen, но об их передаче ВСУ пока речь не идет.

19 августа президент Зеленский посетил Швецию, где договаривался об оборонном сотрудничестве.

Украина и Швеция подписали Заявление о намерениях об усиленном сотрудничестве по платформе современных бронированных машин пехоты CV90.

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