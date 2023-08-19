Детализировали нашу договоренность о совместном производстве CV-90 в Украине – Зеленский

Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Заявление о намерениях между президентом Украины и премьер-министром Швеции об усиленном сотрудничестве по платформе CV90 появилось на сайте Офиса президента.

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"Сегодня мы детализировали нашу договоренность относительно совместного производства CV-90 в Украине, локализацию этого производства, ремонты и т.д. Это очень важно для нас, это пример того, что сотрудничество безопасности, сотрудничество в производстве полностью отражает единство наших ценностей", – сказал Зеленский.

По словам президента, государства сделают все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 "как можно скорее" появилась.

Зеленский поблагодарил Кристерссона за то, что договоренности выполняются.

"Заявление о намерениях свидетельствует о стремлении Украины и Швеции усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV90", – говорится в документе.

Премьер Швеции приветствовал сегодняшнее Заявление о намерениях по усилению сотрудничества в производстве, обучении и обслуживании на платформе CV-90 между Украиной и Швецией.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

Перед переговорами президент Зеленский сообщил, что в Украине планируется наладить производство БМП CV-90.

В январе 2023 года сообщалось, что Швеция передаст Украине около 50 БМП CV-90.

В мае украинцы уже заканчивали обучение на CV-90.

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