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Одни из самых современных БМП CV-90 станут на защиту Украины – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 09:43
Одни из самых современных БМП CV-90 станут на защиту Украины – Минобороны - Фото
Скриншот с видео

Силы обороны Украины получат боевые машины пехоты CV-90 от Швеции. Украинские экипажи уже завершают подготовку по их использованию. Об этом сообщили в Минобороны.

Там отметили, что бронированные машины CV-90 находятся на вооружении ряда государств-членов НАТО.

Справка. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

Кроме того, по словам Министра обороны Швеции Пола Йонсона, его страна работает над поставкой Украине самоходных артиллерийских установок Archer и танков.

Справка. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.
  • В январе Йонсон заявлял , что Швеция передаст Украине около 50 БМП CV-90.
Вадим Ребрина
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швецияArcherCV-90
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