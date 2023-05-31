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Одні з найсучасніших БМП CV-90 стануть на захист України – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 09:43
Одні з найсучасніших БМП CV-90 стануть на захист України – Міноборони - Фото
Скриншот з відео

Сили оборони України отримають бойові машини піхоти CV-90 від Швеції. Українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування. Про це повідомили у Міноборони.

Там зазначили, що броньовані машини CV-90 стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО.

Довідка. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, яке стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції є понад 500 таких БМП.

Крім того, за словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, його країна працює над постачанням Україні самохідних артилерійських установок Archer і танків.

Довідка. Шведська САУ Archer 155-мм калібру виготовляється компанією Bofors, яка є частиною британського збройового концерну BAE Systems. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Швидкострільність – 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект із 21 снаряда можна відстріляти за три хвилини. Самохідну гаубицю приводять у бойовий стан за 30 секунд, і стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до виходу з позиції. Дальність стрільби – від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.
  • У січні Йонсон заявляв, що Швеція передасть Україні близько 50 БМП CV-90.
Вадим Ребрина
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швеціяArcherCV-90
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