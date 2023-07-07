"Топовые машины для лучших бойцов". Современные БМП CV-90 прибыли в Украину – Резников
Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.
Он поблагодарил министра обороны Швеции Пола Йонсона, который с января 2023 года работал над тем, чтобы Украина получила одни из самых современных БМП.
Резников описал CV-90 как "топовые машины для лучших бойцов".
"Наши общие цвета – синий и желтый. Наши общие ценности – это свобода и демократия. Наши общие цели – это победа и справедливость", – написал глава Минобороны.
Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023
Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.
Our common colors are blue and yellow.
Our common values are freedom and democracy.
Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca
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