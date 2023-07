"Топовые машины для лучших бойцов". Современные БМП CV-90 прибыли в Украину – Резников

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.

Он поблагодарил министра обороны Швеции Пола Йонсона, который с января 2023 года работал над тем, чтобы Украина получила одни из самых современных БМП.

Резников описал CV-90 как "топовые машины для лучших бойцов".

"Наши общие цвета – синий и желтый. Наши общие ценности – это свобода и демократия. Наши общие цели – это победа и справедливость", – написал глава Минобороны.

