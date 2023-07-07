"Топовые машины для лучших бойцов". Современные БМП CV-90 прибыли в Украину – Резников

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.

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Он поблагодарил министра обороны Швеции Пола Йонсона, который с января 2023 года работал над тем, чтобы Украина получила одни из самых современных БМП.

Резников описал CV-90 как "топовые машины для лучших бойцов".

"Наши общие цвета – синий и желтый. Наши общие ценности – это свобода и демократия. Наши общие цели – это победа и справедливость", – написал глава Минобороны.

Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.

Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.

Our common colors are blue and yellow.

Our common values are freedom and democracy.

Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

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