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"Топовые машины для лучших бойцов". Современные БМП CV-90 прибыли в Украину – Резников

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 23:52
БМП CV-90 (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.

Он поблагодарил министра обороны Швеции Пола Йонсона, который с января 2023 года работал над тем, чтобы Украина получила одни из самых современных БМП.

Резников описал CV-90 как "топовые машины для лучших бойцов".

"Наши общие цвета – синий и желтый. Наши общие ценности – это свобода и демократия. Наши общие цели – это победа и справедливость", – написал глава Минобороны.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

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Милана Головань
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