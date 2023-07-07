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"Топові машини для найкращих бійців". Сучасні БМП CV-90 прибули в Україну – Резніков

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 23:52
БМП CV-90 (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео зі шведськими бойовими машинами піхоти CV-90 та заявив, що вони вже готові до бою в Україні.

Він подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону, який із січня 2023 року працював над тим, аби Україна отримала одні із найсучасніших БМП.

Резніков описав CV-90 як "топові машини для найкращих бійців".

"Наші спільні кольори – синій і жовтий. Наші спільні цінності – це свобода і демократія. Наші спільні цілі – це перемога і справедливість", – написав глава Міноборони.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, яке стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції є понад 500 таких БМП.

Читайте також: США оголосили новий пакет озброєнь для України. Туди увійшли касетні боєприпаси DPICM

Мілана Головань
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війнашвеціяОлексій Резніковбмппол йонсонCV-90
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