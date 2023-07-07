"Топові машини для найкращих бійців". Сучасні БМП CV-90 прибули в Україну – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео зі шведськими бойовими машинами піхоти CV-90 та заявив, що вони вже готові до бою в Україні.

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Він подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону, який із січня 2023 року працював над тим, аби Україна отримала одні із найсучасніших БМП.

Резніков описав CV-90 як "топові машини для найкращих бійців".

"Наші спільні кольори – синій і жовтий. Наші спільні цінності – це свобода і демократія. Наші спільні цілі – це перемога і справедливість", – написав глава Міноборони.

Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.

Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.

Our common colors are blue and yellow.

Our common values are freedom and democracy.

Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, яке стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції є понад 500 таких БМП.

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