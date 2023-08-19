Зеленский обсуждает в Швеции производство в Украине современных БМП CV-90

В Украине планируется наладить производство современных бронированных машин пехоты CV-90. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который поехал в Швецию обсуждать планы оборонного сотрудничества.

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Зеленский написал, что начинает переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90. Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – написал президент.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

В январе 2023 года сообщалось, что Швеция передаст Украине около 50 БМП CV-90.

В мае украинские военные уже заканчивали обучение на CV-90.

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