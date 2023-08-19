UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский обсуждает в Швеции производство в Украине современных БМП CV-90

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 14:14
Зеленский обсуждает в Швеции производство в Украине современных БМП CV-90 - Фото
CV-90 (Скриншот видео)

В Украине планируется наладить производство современных бронированных машин пехоты CV-90. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который поехал в Швецию обсуждать планы оборонного сотрудничества.

Зеленский написал, что начинает переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90. Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – написал президент.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.
  • В январе 2023 года сообщалось, что Швеция передаст Украине около 50 БМП CV-90.
  • В мае украинские военные уже заканчивали обучение на CV-90.

Читайте также: "Топовые машины для лучших бойцов". Современные БМП CV-90 прибыли в Украину – Резников

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнашвецияоборонная промышленностьCV-90
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 