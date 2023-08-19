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Зеленський обговорює у Швеції виробництво в Україні сучасних БМП CV-90

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 14:14
Зеленський обговорює у Швеції виробництво в Україні сучасних БМП CV-90 - Фото
CV-90 (Скриншот відео)

В Україні планується налагодити виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який поїхав до Швеції обговорювати плани оборонного співробітництва.

Зеленський написав, що розпочинає переговори з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Широкий порядок денний, але топ-пріоритет – оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90. Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", – написав президент.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, що стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції понад 500 таких БМП.
  • У січні 2023 року повідомлялося, що Швеція передасть Україні близько 50 БМП CV-90.
  • У травні українці вже закінчували навчання на CV-90.

Читайте також: "Топові машини для найкращих бійців". Сучасні БМП CV-90 прибули в Україну – Резніков

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийвійнашвеціяоборонна промисловістьCV-90
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