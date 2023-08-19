Зеленський поїхав до Швеції домовлятися про оборонне співробітництво

Сьогодні, 19 серпня, президент Володимир Зеленський відвідує Швецію, де планує домовлятися про оборонне співробітництво. Про це повідомляється в Telegram глави держави.

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"Робочий візит разом із першою леді до Швеції", – написав Зеленський.

За словами президента, у нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто дякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу та незалежність", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що першочерговим завданням поїздки є посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека в євроатлантичному просторі.

7 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео зі шведськими бойовими машинами піхоти CV-90 і заявив, що вони вже готові до бою в Україні.

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