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Зеленський поїхав до Швеції домовлятися про оборонне співробітництво

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 11:31
Зеленський поїхав до Швеції домовлятися про оборонне співробітництво - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сьогодні, 19 серпня, президент Володимир Зеленський відвідує Швецію, де планує домовлятися про оборонне співробітництво. Про це повідомляється в Telegram глави держави.

"Робочий візит разом із першою леді до Швеції", – написав Зеленський.

За словами президента, у нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто дякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу та незалежність", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що першочерговим завданням поїздки є посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека в євроатлантичному просторі.

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Наталія Медведєва
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