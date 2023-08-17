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Швеція схвалила військову допомогу Україні. Ще дозволила продати США ракети AMRAAM для ЗСУ

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17.08.2023, 17:00
Швеція схвалила військову допомогу Україні. Ще дозволила продати США ракети AMRAAM для ЗСУ - Фото
Риксдаг (Фото з відкритих джерел)

Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM для подальшого передання ЗСУ.

У повідомленні Риксдагу зазначено, що в межах пакета військової допомоги Київ отримає, зокрема, боєприпаси та запчастини на суму близько 90 млн євро, а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 180 млн євро.

Парламент також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря" середньої дальності. Штати запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM для передання їх Україні та зміцнення можливостей її ППО.

У зенітному виконанні AMRAAM  запускається з контейнерів ракетного комплексу NASAMS. На одній пусковій системі встановлено шість таких контейнерів.

Детальніше про ракети AMRAAM LIGA.net писала тут.

  • 14 серпня 2023 року США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Переважно туди увійшли додаткові боєприпаси.
  • Норвегія передасть ЗСУ системи боротьби з російськими безпілотниками.

Читайте також: Україна отримала від Німеччини ППО ближнього радіуса дії та радари GO12: що ще у списку допомоги

Мілана Головань
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війнавійськова допомогаракеташвеціяAMRAAM
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