Швеція схвалила військову допомогу Україні. Ще дозволила продати США ракети AMRAAM для ЗСУ

Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM для подальшого передання ЗСУ.

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У повідомленні Риксдагу зазначено, що в межах пакета військової допомоги Київ отримає, зокрема, боєприпаси та запчастини на суму близько 90 млн євро, а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 180 млн євро.

Парламент також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря" середньої дальності. Штати запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM для передання їх Україні та зміцнення можливостей її ППО.

У зенітному виконанні AMRAAM запускається з контейнерів ракетного комплексу NASAMS. На одній пусковій системі встановлено шість таких контейнерів.

Детальніше про ракети AMRAAM LIGA.net писала тут.

14 серпня 2023 року США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Переважно туди увійшли додаткові боєприпаси.

Норвегія передасть ЗСУ системи боротьби з російськими безпілотниками.

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