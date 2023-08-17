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Швеция одобрила военную помощь Украине. Еще разрешила продать США ракеты AMRAAM для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 17:00
Швеция одобрила военную помощь Украине. Еще разрешила продать США ракеты AMRAAM для ВСУ - Фото
Риксдаг (Фото из открытых источников)

Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM для последующей передачи ВСУ.

В сообщении Риксдага отмечено, что в рамках пакета военной помощи Киев получит, в частности, боеприпасы и запчасти на сумму около 90 млн евро, а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 180 млн евро.

Парламент также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух" средней дальности. Штаты запустили программу выкупа старых версий ракет AMRAAM для передачи их Украине и укрепления возможностей ее ПВО.

В зенитном исполнении AMRAAM запускается из контейнеров ракетного комплекса NASAMS. На одной пусковой системе установлено шесть контейнеров.

Подробнее о ракетах AMRAAM LIGA.net писала здесь.

  • 14 августа 2023 года США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. Преимущественно туда вошли дополнительные боеприпасы.
  • Норвегия передаст ВСУ системы борьбы с российскими беспилотниками.

Читайте также: Украина получила от Германии ПВО ближнего радиуса действия и радары GO12: что еще в списке помощи

Милана Головань
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