Швеция одобрила военную помощь Украине. Еще разрешила продать США ракеты AMRAAM для ВСУ

Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM для последующей передачи ВСУ.

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В сообщении Риксдага отмечено, что в рамках пакета военной помощи Киев получит, в частности, боеприпасы и запчасти на сумму около 90 млн евро, а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 180 млн евро.

Парламент также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух" средней дальности. Штаты запустили программу выкупа старых версий ракет AMRAAM для передачи их Украине и укрепления возможностей ее ПВО.

В зенитном исполнении AMRAAM запускается из контейнеров ракетного комплекса NASAMS. На одной пусковой системе установлено шесть контейнеров.

Подробнее о ракетах AMRAAM LIGA.net писала здесь.

14 августа 2023 года США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. Преимущественно туда вошли дополнительные боеприпасы.

Норвегия передаст ВСУ системы борьбы с российскими беспилотниками.

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